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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В РФ не планируют вводить запрет на путешествия граждан в период нерабочих дней

В РФ не планируют вводить запрет на путешествия граждан в период нерабочих дней
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти не планируют вводить запрет на путешествия россиян в период грядущих нерабочих дней, хотя такие поездки могут повлечь эпидемиологические последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводить не планируется", - сказал Песков журналистам в среду.

Он выразил надежду на то, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.

Журналисты спросили пресс-секретаря, допускают ли власти возможность закрытия региональных границ с целью ограничения перемещения людей.

"Закрытие границ регионов - это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой. Это то, что не приветствуется. Особенно закрытие границ регионов", - сказал Песков.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.

Хроника 09 января 2020 года – 27 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

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