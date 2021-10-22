В РФ сделано более 53,5 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России сделано более 53,5 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, вакцинацию полного курса прошли более 49,1 млн раз, уровень коллективного иммунитета составляет 45,7%, сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"По состоянию на 22 октября вакцинация первым компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла - 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%", - говорится в сообщении штаба в пятницу.

В РФ в 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

3 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в РФ необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, для этого нужно привить более 90 млн человек. На сегодняшний день, по заявлению властей, уровня иммунитета недостаточно для нормализации ситуации с коронавирусом.