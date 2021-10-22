Кремль объяснил неудовлетворительные темпы вакцинации в РФ низкой сознательностью россиян

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия отстает по темпам вакцинации от ряда европейских стран, причина этой тенденции кроется в низкой сознательности россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию, меньше людей вакцинируется, и на фоне возникновения новых, более агрессивных штаммов (коронавируса - ИФ) соответственно больше людей заболевает", - сказал Песков.

"Это та реальность, которая сейчас имеет место", - добавил он.

Однако, по словам Пескова, врачами наработаны методики по лечению, наработан опыт по увеличению койко-мест, по обеспечению необходимой логистикой для обеспечения в первую очередь кислородом и т.д.

"Наработан огромный опыт по наращиванию производственного потенциала средствами индивидуальной защиты, другими видами материалов. В этом плане сделана гигантская работа", - подчеркнул Песков.

"Проблема во многом пока с сознательностью граждан", - заключил представитель Кремля.