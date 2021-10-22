Минприроды призвало к "зеркальной" ответственности РФ и КНР за убийства амурского тигра

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ряд "зеркальных" мер на территориях России и Китая по сохранению популяции амурского тигра помогут предотвратить браконьерский сбыт дериватов через границу, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"Это возможность предотвратить браконьерский сбыт дериватов и частей тела амурского тигра через российско-китайскую границу", - подчеркнул Козлов в ходе встречи сопредседателей 16-го заседания подкомиссии по охране окружающей среды Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Участники встречи обсудили вопросы предотвращения загрязнения окружающей среды, взаимодействия при чрезвычайных ситуациях экологического характера, оценки воздействия на окружающую среду, мониторинга качества вод трансграничных водных объектов, охраны природных территорий и сохранения биологического разнообразия, а также природоохранной работы в приграничных регионах двух стран.

Глава Минприроды также отметил, что необходимо наращивать двустороннее взаимодействие в области обращения с отходами и климатической повестки.

"Полагаю, нам нужно выработать совместные подходы к нивелированию экономических рисков, которые обусловлены трансграничным углеродным регулированием, вводимым Евросоюзом", - сказал Козлов.

По итогам заседания стороны подписали протокол и договорились о проведении семнадцатого заседания подкомиссии уже в России в 2022 году.