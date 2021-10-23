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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: суббота, 23 октября

Поставки российского газа в Молдавию, розыск рассказавшего о пытках в колонии и нелестные слова Вадима Самойлова

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" остановит поставки газа в Молдавию при отсутствии контракта с 1 декабря. Долг Кишинева с учетом просрочки составляет $709 млн. Российская госкорпорация готова продлить контракт при полном погашении задолженности.

- Экс-заключенный Савельев, передавший видео саратовских пыток, объявлен в розыск. По какой именно статье ищут гражданина Белоруссии, передавшего правозащитникам кадры издевательств в тюремной больнице, неизвестно.

- В России вновь обновлен суточный рекорд по COVID-заражениям: в стране 37 678 новых заболевших. Умерли 1075 человек, и это максимальное значение за весь период.

- Эрдоган поручил выдворить послов 10 стран, призывавших к освобождению активиста. Послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции критиковали тюремное заключение участника антиправительственных акций.

- Вадим Самойлов в нецензурной форме высказал свое отношение к "Ельцин Центру", в котором он выступал. Теперь центр намерен прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля, участником которого был экс-фронтмен "Агаты Кристи".

- Российский миллиардер и физик Валентин Гапонцев умер в США. Ему было 82 года. Гапонцев был одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий. Forbes оценивал его состояние в $2,8 млрд.

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