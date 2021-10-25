Мусоросжигательный завод Ростеха в Татарстане получит льготу по налогу на имущество

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Госсовет Татарстана принял поправку об освобождении на 15 лет от уплаты налога на имущество новых генерирующих предприятий, производящих энергию путем переработки мусора, передал корреспондент "Интерфакса".

Льгота будет касаться только имущества объектов, отобранных по программе ДПМ (договоров о предоставлении мощности), после их ввода в эксплуатацию.

"Сумма льгот по налогу на имущество в отношении организаций, реализующих инвестиционные проекты, при ставке 0% в течение 15 лет, по предварительной оценке, составит ориентировочно 2,4 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас условиям получения этой льготы в Татарстане соответствует строящийся под Казанью мусоросжигательный завод (МСЗ), сообщил "Интерфаксу" представитель Минэкономики республики. Оператором строительства выступает ООО "АГК-2" (структура АО "РТ-Инвест" (входит в "Ростех").

Представитель министерства напомнил, что в 2015 году власти Татарстана пообещали налоговые льготы оператору строительства МСЗ.

"Проекты четырех подмосковных заводов также получили отдельные региональные меры поддержки от правительства Московской области и правительства Москвы", - отметил он.

Строительство МСЗ под Казанью началось в 2020 году, его ввод в эксплуатацию был запланирован на 2022 год. По данным Минэкономики республики, ввод МСЗ перенесен на 2023 год.

Структуры "РТ-Инвест" ООО "АГК-1" и "АГК-2" в 2017 году были объявлены победителями конкурсов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе твердых коммунальных отходов в Московской области (АГК-1) и Татарстане (АГК-2). Партнером проекта является японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova.

Предполагается, что четыре завода в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности, завод под Казанью - 550 тысяч тонн отходов (55 МВт). Общий объем инвестиций в проекты оценивается примерно в 150 млрд рублей, в том числе инвестиции в МСЗ в Татарстане - 28 млрд рублей.