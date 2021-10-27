Минздрав одобрил одновременное введение "Спутника Лайт" и вакцин против гриппа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ одобрил совместное введение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" и препаратов для профилактики гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату, следует из данных госреестра лекарственных средств.

Новая версия инструкции к "Спутнику Лайт" была согласована во вторник, следует из данных госреестра.

"Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины Спутник Лайт, так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", - отмечается в документе.

Снижение эффективности не должно наступать при использовании расщепленных, субъединичных и полимерсубъединичных вакцин от гриппа, следует из инструкции. При этом смешивание "Спутника Лайт" с другими препаратами не допускается, так как данных о подобном взаимодействии нет, подчеркивается в документе.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

В минувшую пятницу Минздрав РФ разрешил одновременное применение вакцины "Спутник V" и прививок от гриппа. Доклинические исследования также показали, что иммуногенность препаратов при одновременном введении не снижается, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. При этом при одновременной вакцинации препараты должны вводиться в разные части тела, например, в левое и правое плечо, подчеркнул он.