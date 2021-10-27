Голикова предупредила о риске сокращения занятого населения в России

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Демографический фактор станет одним из главных вызовов рынка труда в России к 2030 году, заявила на форуме "Будущее сферы труда в РФ" вице-премьер Татьяна Голикова.

"Численность занятых в ближайшие 10 лет сократится более чем на 1 млн человек, произойдет вымывание самой активной на рынке труда группы граждан от 30 до 44 лет, при этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что приведет к увеличению среднего возраста занятых граждан", - предупредила она.

По ее словам, еще один серьезный вызов на рынке труда - максимальный рост отраслей, требующих отдельных кадров: IT-сфера, которая к 2030 году потребует еще 2 млн новых специалистов. Кроме того, увеличение занятости также прогнозируется в отраслях здравоохранения, социальных, креативных услуг.

Вместе с тем, сказала Голикова, в связи с более широким внедрением роботизации и цифровизации ожидается сокращение численности занятых таких в сферах, как транспорт, госуправление и сельское хозяйство.

Для реагирования на эти вызовы в России разработана программа содействия молодежной занятости, отметила вице-премьер.