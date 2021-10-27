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Въезд в Севастополь закрыли для непривитых с медотводом

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев исключил из своего указа медицинский отвод от прививки от коронавируса из перечня документов, позволяющих въезд в город и выезд из него в течение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщила администрация региона.

"В нерабочие дни гражданам, у которых есть медотвод, рекомендовано находиться на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что людей с медотводом от вакцинации, заверенным лечащим врачом, главврачом или его заместителем, будут впускать в город, если к этой справке у них будет приложен отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа.

На время нерабочих дней на въезде в Севастополь пообещали поставить блокпосты для проверки документов у туристов и севастопольцев. Пропускать их будут только по документу о полной вакцинации от COVID-19 или по справке о недавно перенесенном заболевании.

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекции растет в Севастополе с середины октября.

Хроника 09 января 2020 года – 27 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Севастополь Михаил Развозжаев коронавирус

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