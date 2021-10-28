Суд 29 ноября проверит приговор экс-полицейским по "делу Голунова"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции 29 ноября рассмотрит апелляции защиты на приговор бывшим сотрудникам отдела наркоконтроля УВД по Западному округу Москвы, задержавшим летом 2019 года журналиста Ивана Голунова. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

Моссгорсуд 28 мая приговорил пятерых бывших полицейских к срокам от пяти до 12 лет колонии общего режима за незаконное задержание и фальсификацию доказательств против Голунова, а также за незаконный оборот наркотиков. 7 июня они обжаловали приговор.

Журналиста-расследователя 6 июня 2019 года задержали в центре Москвы и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Пресс-служба ГУ МВД Москвы публиковала снимки якобы обнаруженной в его квартире нарколаборатории. На фоне широкой общественной кампании в поддержку Голунова его уголовное преследование было прекращено, но осталось дело о происхождении подброшенных ему наркотиков. Журналист связал задержание со своими расследованиями и пообещал добиваться наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.

Фигурантами дела стали бывшие сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев и бывший начальник отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Игорь Ляховец. Следствие и суд решили, что оперативники под руководством Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, спровоцировав возбуждение уголовного дела. По версии следствия, они это сделали из желания продвинуться по службе, а также корысти. Заказчика следствие не обнаружило.

Игорь Ляховец получил 12 лет колонии общего режима, Сергалиев - восемь лет, Уметбаев - восемь лет, Феофанов - восемь лет, Коновалов - пять лет колонии.

Коновалов - единственный, кто признал вину в полном объеме и дал показания на бывших коллег. Его защита в апелляционной жалобе попросила сократить ему срок лишения свободы.