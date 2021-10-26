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Две версии взрыва газа в Набережных Челнах рассматривает следствие

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Следствие выдвигает две версии взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах произошедшего накануне вечером, сообщает пресс-служба мэрии.

"В первую очередь, это - хлопок газа в результате оказания услуг, вторая версия - хлопок произошел в результате неосторожных действий лица по эксплуатации газового оборудования", - отметил руководитель следственного отдела по городу Набережные Челны Евгений Викентьев.

Он отметил, что главная задача следователей - установить эпицентр и выяснить, в связи с чем произошел взрыв.

Всего, по оперативным данным, на утро вторника в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме пострадали пять человек, один из них погиб.

Ранее в понедельник пресс-служба мэрии Набережных Челнов сообщила о смерти девушки, пострадавшей при взрыве газа и доставленной в больницу в состоянии клинической смерти.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по ул. Татарстан, 25/18. В результате были разрушены шесть квартир на четвертом и пятом этажах, в которых жили 14 человек.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Набережные Челны

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