Жилинспекция назвала причиной взрыва в Красногорске ремонт газовой плиты

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госжилинспекция Московской области установила, что причиной взрыва газа в жилом доме в Красногорске 27 сентября стал несогласованный ремонт газовой плиты

"Собственник с помощью болгарки произвел демонтаж участка газопровода вместе с запорным устройством (краном), расположенным в его квартире", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным инспекции, он не согласовал эти работы с управляющей компанией ООО УК "Жилищный трест и К" и со специализированными организациями ООО "ВЭЛНЭС" и ООО "АВГ инженерный сервис".

Плановые проверки при этом показывали, что внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование дома исправно и допущено к эксплуатации.

Госжилинспекция предупредила, что проверит управляющую компанию и организацию, которая обслуживает пострадавший дом.

Ведомство также напомнило, что за подобные действия, приведшие к аварии, гражданам грозят штрафы от 10 до 30 тысяч рублей, должностным лицам - в размере 50-100 тысяч рублей, юрлицам - от 100 до 400 тысяч рублей.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Красногорске произошел утром 27 октября. Пожара после взрыва не было. Сообщалось, что это случилось во время ремонта. Затем в Минэнерго региона предположили, что рабочие перерезали газовую трубу, не перекрыв газ.