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Жильцы взорвавшегося дома попросили спасти их кошек и собак

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Несколько жильцов пятиэтажки в Набережных Челнах, где в понедельник произошел взрыв газа и была проведена полная эвакуация, сообщили, что в квартирах остались их кошки и собаки. Они попросили их спасти, сообщил глава Автозаводского района города Винер Харисов.

По его словам, районная администрация находится на связи со всеми жильцами дома и собирает данные о том, что им нужно. Всего к чиновникам с теми или иными вопросами обратились около десяти жильцов дома. Некоторые из них сообщили, что оставили в квартирах кошек и собак.

"Как только дадут команду - мы зайдем и поможем животным", - сказал Харисов.

Городские чиновники также решают, сколько денег выделить жильцам дома, и можно ли будет разрешить жильцам не пострадавших подъездов жить в их квартирах.

"Сегодня будут определены меры финансовой поддержки всем пострадавшим - как в 11 подъезде, в котором произошел взрыв, так и в соседних подъездах. Также будет установлена возможность проживания в соседних подъездах этого дома, после чего будет принято решение о возвращении в квартиры" - уточнил и.о. руководителя исполкома города Набережные Челны Илья Зуев.

До тех пор он пообещал обеспечить всех эвакуированных жильем и горячим питанием.

Пока в доме работают сотрудники Следственного комитета. После того как они закончат работу, будет проведено техническое обследование здания и принято решение, возможен ли в нем ремонт или его придется демонтировать, объяснил Зуев.

По распоряжению мэра будет открыт расчетный счет для сбора средств в пользу пострадавших. Зуев также пообещал финансовую поддержку семье погибшей девушки.

Взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже около 17:30 в понедельник 15 октября. Из-за взрыва обрушились крыша и перекрытия между четвертым и пятым этажом панельного дома, были разрушены восемь квартир. На утро вторника сообщалось о пяти пострадавших. Смертельные травмы под завалами получила 22-летняя девушка, она погибла.

В подмосковном Ногинске взрыв газа в многоквартирном доме произошел 8 сентября. После этого почти три недели спасатели искали в здании шесть животных, которых хозяева не успели забрать при эвакуации.

Набережные Челны Татарстан СКР Винер Харисов Илья Зуев

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