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Одного из задержанных по делу о метаноле на Урале исключили из подозреваемых

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Свердловской области человек, которого сначала задержали по делу о смертельном отравлении метанолом, а потом отпустили, перестал быть его фигурантом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Ушаков. С его клиента сняли подозрения, добавил он.

В октябре в регионе больше двух десятков человек умерли от отравления метиловым спиртом. По факту возбудили уголовное дело по ч.3 ст.238 УК (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть людей).

Сначала по делу задержали четверых, троим предъявили обвинения и арестовали, четвертого 25 октября отпустили. Затем стало известно, что были задержаны пятеро и арестованы четверо. Их защита обжаловала их арест.

Свердловская область Екатеринбург Дмитрий Ушаков

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