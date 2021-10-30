Прибывших без QR-кодов на вокзал Севастополя отправили покупать обратные билеты

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Блокпост начал работу на железнодорожном вокзале Севастополя, при отсутствии QR-кодов прибывающих отправляют обратно, сообщил замначальника управления и обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Владимир Беспалый.

"С прибывших трех электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек прибыли, из них пять человек мы не допустили. Люди покупают обратные билеты и убывают в обратном направлении", - рассказал он в субботу журналистам.

По его словам, все прибывшие из Петербурга без документов - иногородние. При этом он напомнил, что правило QR-кода касается всех, в том числе севастопольцев. Как добавил Беспалый, "они находятся на территории вокзала до момента приобретения билета и садятся на свой поезд - это междугородний поезд или электричка".

Контрольные пункты развернуты на въездах в Севастополь и начали в ночь на субботу проверять QR-коды у всех въезжающих и выезжающих. Они будут работать до конца дня 7 ноября.

Всего организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале.

На каждом из них круглосуточно дежурят по 8-10 человек - это сотрудники МВД, органов исполнительной власти, казаки и дружинники. Они проверяют документы и измеряют температуру у всех, кто пересекает границу региона. Основанием для пропуска являются два вида документов: подтверждение вакцинации от коронавируса либо перенесенного не позднее шести месяцев назад заболевания.

Ситуацию с коронавирусом в Севастополе власти называют сложной, свободно около 5% больничных коек.

Новые высокие показатели после летних максимумов начали фиксировать во второй декаде октября. Антирекорд по приросту новых случаев обновился в октябре 16 раз. COVID-19 подтвержден в регионе у 38 тыс. человек, более 1,3 тыс. пациентов умерли.