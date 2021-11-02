Источник анонсировал зарубежный дебют истребителя Сheckmate в ноябре на Dubai Airshow

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Легкий истребитель пятого поколения Checkmate впервые покажут на зарубежном авиасалоне в ОАЭ, сообщил "Интерфаксу" источник в авиастроительной отрасли.

"Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций-участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на Dubai Airshow-2021 с 14 по 18 ноября самолет будет презентован "широкому кругу потенциальных партнеров".

Однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на его базе создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.

В первую очередь, самолет будет ориентирован на экспорт – в частности, на страны Африки, Индию и Вьетнам, заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, на Checkmate уже есть якорный заказчик за рубежом. Однако разработчики рассчитывают и на заказ со стороны Минобороны России.