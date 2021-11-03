Роспотребнадзор проверит борьбу с COVID-19 в Новгородской и Курской областях

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора проверят в Новгородской и Курской областях соблюдение ограничительных мер и ход вакцинации от коронавируса, а также проверят готовы ли лаборатории проводить больше тестов, сообщила пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что президент поручил руководителям центрального аппарата Роспотребнадзора отправиться в регионы с наиболее сложной ситуацией с COVID-19 и помочь им.

Эксперты оценивают на местах, как там соблюдаются введенные ограничения и как власти за этим следят, проверяют дезинфекцию в местах массового скопления людей и на общественном транспорте, проверяют контроль за QR-кодами, контроль за теми, кто на карантине, оценивают тестирование и сроки его проведения, вакцинацию.

Противочумные учреждения Роспотребнадзора в 11 регионах проверяют лаборатории, которые проводят исследования на COVID-19, чтобы оценить их готовность к наращиванию объемов тестирования. Лаборториям оказывается практическая и методическая помощь.

Эксперты уже выехали в Новгородскую и Курскую области, отметили в пресс-службе. Раньше такие же проверки прошли в Смоленской, Брянской Архангельской и Орловской областях и в Карелии.

29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, и помочь им.