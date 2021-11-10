Непривитым пенсионерам в Петербурге ограничат доступ в заведения общепита

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Невакцинированные от коронавируса люди старше 60 лет не получат QR-коды и не смогут посетить заведения общепита и оказания бытовых услуг в Петербурге, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, перечисленных в постановлении правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции, действующей с 8 ноября 2021 года)", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что несоблюдение запретов и ограничений, установленных правительством Петербурга, повлечет административную ответственность.

В ведомстве напомнили, что с учетом ухудшающейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Петербурге введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление №4 (поправки к прежнему постановлению №3) главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу было подписано накануне.

В документе Роспотребнадзора говорится об обязательной вакцинации лиц в возрасте 60 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями - в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением), студентов профессиональных образовательных учреждений и вузов, направляемых на практику, сотрудников аэропорта "Пулково", сотрудников авиакомпаний, работников морских портов, работников промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий.

Контроль за исполнением постановления осуществляется правительством Петербурга, отметили в среду в Роспотребнадзоре.

Ранее в среду в пресс-службе администрации губернатора Петербурга заявили, что вакцинация жителей Петербурга старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями обязательна, ее должны обеспечить работодатели. В городской администрации отметили, что обязательная вакцинация не распространяется на тех, кто имеет медицинские противопоказания.

В городской администрации напомнили, что накануне главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова внесла поправки в постановление "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниями", которые касаются пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями.