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ФСИН попросила суд назначить реальное наказание для Соболь

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России просит суд заменить оппозиционерке Любови Соболь условные исправительные работы на реальные по делу о нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия.

"В суде зарегистрировано дело об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", - сообщили "Интерфаксу" в Симоновском суде в пятницу.

В настоящее время Соболь находится в розыске. Об ее отъезде из России за границу в августе сообщил агентству осведомленный источник.

В середине апреля судебный участок мирового судьи №276 на выездном заседании в Перовском суде Москвы признал Соболь виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и назначил ей наказание в виде года исправительных работ – условно.

По данным представителя столичного главка Следственного комитета Юлии Ивановой, 21 декабря 2020 года группа лиц, "среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора".

Следствие полагает, что она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь "брошенной женой с маленьким ребенком", и прошла в подъезд жилого дома. По словам представителя ведомства, когда хозяйка квартиры открыла дверь, "Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру". "Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия", - сказала Иванова.

Защита Соболь считает уголовное дело политически мотивированным.

Вину она не признает.

ФСИН Любовь Соболь

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