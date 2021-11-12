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Голикова сочла, что сертификат о COVID-прививке должен сравняться по важности с паспортом

Голикова сочла, что сертификат о COVID-прививке должен сравняться по важности с паспортом
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России в короткие сроки необходимо достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, чтобы справиться с развитием пандемии, а сертификаты о прививках должны приобрести для граждан столь же важное значение, как и паспорта.

"Напомню, что нам нужно достичь коллективного иммунитета (к COVID-19) в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране", - сказала вице-премьер, чьи словам в пятницу приводит оперштаб.

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"Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации", - добавила вице-премьер.

Вместе с тем Голикова сказала, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции нового типа за неделю с 5 по 12 ноября ухудшилась в пяти регионах России, что следует из показателей "тепловой" карты, размещенной на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

"Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону", - сообщила Голикова.

"В то же время в республиках Тыва и Калмыкия заболеваемость на 100 тыс. населения за неделю несколько снизилась. Индикация на тепловой карте для этих двух регионов сменилась с красной на ярко-оранжевую (что означает сокращение выявленных случаев на 100 тыс. населения - ИФ)", - добавила вице-премьер.

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С 16 октября на портале стопкоронавирус.рф размещена тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по России, так и в регионах. Для отражения ситуации в регионах используются пять цветов от красного до зеленого, где красный означает высокий уровень заболеваемости, зеленый - почти ее полное отсутствие.

Критерии также учитывают загруженность коечного фонда, уровень тестирования коллективного иммунитета. По данным на 5 ноября, почти вся карта окрашена в красный или оранжевый цвета.

По данным оперштаба на 12 ноября в РФ сделано более 63,1 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации провели почти 58 млн раз, уровень коллективного иммунитета составляет 49%.

10 ноября вице-премьер Голикова заявила, что для борьбы с вирусом в РФ необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, включая прошедших вакцинацию и переболевших.

Голикова сказала, что для плановых показателей необходимо, чтобы от коронавируса еще привились 22 млн человек, а ревакцинацию прошли 9 млн.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус

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