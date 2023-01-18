МАК сообщил, что Сторчевой приступил к исполнению обязанностей главы комитета

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Олег Сторчевой приступил к исполнению обязанностей председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщает сайт комитета.

Одновременно там же продублировали пресс-релиз Минтранса от 17 января о назначении Сторчевого вместо Татьяны Анодиной, которая возглавляла МАК с момента его учреждения в 1991 году.

Как заявляли в Минтрансе, это кадровое решение было принято на сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства, которое состоялось во вторник в министерстве под председательством замминистра транспорта Игоря Чалика. Анодиной на заседании предложили звание почетного президента Совета с правом совещательного голоса.

Во вторник же, еще до выхода заявления Минтранса, МАК опубликовал сообщение, в котором говорилось, что организованное Минтрансом мероприятие не может называться сессией Совета, так как его работу организовывал не МАК.

Отдельно на сайте комитета сообщалось, что Анодина после ортопедической операции находится в госпитале в Москве и что после выздоровления она "свой пост оставлять не планирует". В связи с временной нетрудоспособностью Анодиной обязанности председателя МАК исполняет ее первый заместитель Виктор Рухлинский.

Сейчас этих сообщений на сайте МАК нет.

МАК занимается расследованием авиапроисшествий и инцидентов на территории постсоветского пространства. Ранее за ним же были закреплены функции по сертификации авиатехники российского производства, но в 2015 году правительство перераспределило их между Минтрансом, Минпромторгом и Росавиацией, после чего было учреждено ФАУ "Авиационный регистр РФ". Позднее Минтранс анонсировал и создание нового органа по расследованию авиапроисшествий в ЕАЭС, который стал бы альтернативой МАК. В 2018 году соглашение о создании такого бюро подписали транспортные ведомства России и Армении, о планах присоединиться сообщал Казахстан.

Сыну Анодиной - Александру Плешакову принадлежала авиакомпания "Трансаэро". В 2015 году по решению правительства деятельность перевозчика была остановлена из-за неподъемных долгов. Часть самолетного парка и временные права на допуски к международным маршрутам "Трансаэро" достались подконтрольному государству "Аэрофлоту".

Сторчевой в 2012-2022 годах был заместителем руководителя Росавиации.