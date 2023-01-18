Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

МАК сообщил, что Сторчевой приступил к исполнению обязанностей главы комитета

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Олег Сторчевой приступил к исполнению обязанностей председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщает сайт комитета.

В РоссииАрестовано имущество бывших владельцев "Трансаэро" ПлешаковыхАрестовано имущество бывших владельцев "Трансаэро" ПлешаковыхЧитать подробнее

Одновременно там же продублировали пресс-релиз Минтранса от 17 января о назначении Сторчевого вместо Татьяны Анодиной, которая возглавляла МАК с момента его учреждения в 1991 году.

Как заявляли в Минтрансе, это кадровое решение было принято на сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства, которое состоялось во вторник в министерстве под председательством замминистра транспорта Игоря Чалика. Анодиной на заседании предложили звание почетного президента Совета с правом совещательного голоса.

Во вторник же, еще до выхода заявления Минтранса, МАК опубликовал сообщение, в котором говорилось, что организованное Минтрансом мероприятие не может называться сессией Совета, так как его работу организовывал не МАК.

Отдельно на сайте комитета сообщалось, что Анодина после ортопедической операции находится в госпитале в Москве и что после выздоровления она "свой пост оставлять не планирует". В связи с временной нетрудоспособностью Анодиной обязанности председателя МАК исполняет ее первый заместитель Виктор Рухлинский.

Сейчас этих сообщений на сайте МАК нет.

МАК занимается расследованием авиапроисшествий и инцидентов на территории постсоветского пространства. Ранее за ним же были закреплены функции по сертификации авиатехники российского производства, но в 2015 году правительство перераспределило их между Минтрансом, Минпромторгом и Росавиацией, после чего было учреждено ФАУ "Авиационный регистр РФ". Позднее Минтранс анонсировал и создание нового органа по расследованию авиапроисшествий в ЕАЭС, который стал бы альтернативой МАК. В 2018 году соглашение о создании такого бюро подписали транспортные ведомства России и Армении, о планах присоединиться сообщал Казахстан.

Сыну Анодиной - Александру Плешакову принадлежала авиакомпания "Трансаэро". В 2015 году по решению правительства деятельность перевозчика была остановлена из-за неподъемных долгов. Часть самолетного парка и временные права на допуски к международным маршрутам "Трансаэро" достались подконтрольному государству "Аэрофлоту".

Сторчевой в 2012-2022 годах был заместителем руководителя Росавиации.

МАК Татьяна Анодина Олег Сторчевой Минтранс Виктор Рухлинский Трансаэро Александр Плешков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин назвал сравнимыми объемы производства ракет ПВО в России и в остальном мире

Путин пообещал вскоре решить вопрос об отсрочке призыва на срочную службу работников ОПК

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам

Банк России будет устанавливать официальные курсы рубля к еще 9 валютам
Военная операция на Украине

Путин назвал целью СВО прекращение боевых действий, которые идут в Донбассе с 2014 года

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

Володин поручил комитетам Думы изучить вопрос о запрете вейпов для школьников

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

Минфин не получал заявок на продажу крупных "дочек" иностранных банков

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин на Невском пятачке почтил память защитников Ленинграда

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });