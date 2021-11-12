Власти Петербурга разрешили отправить на "удаленку" отказавшихся от прививки сотрудников

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Работодатель имеет право перевести на дистанционный режим работы сотрудника, отказавшегося от вакцинации, сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

"Среди работающих людей должны быть 80% вакцинированы. Если их нет, в таком случае те люди, которые не были вакцинированы, должны быть переведены либо на дистанционную работу, либо, если дистанционный формат не предусмотрен, они, к сожалению, не допускаются к работе, но в таком случае не получают заработную плату", - сказал он в эфире городского телеканала "Санкт-Петербург".

Право работодателя отправить сотрудника работать на дому подтвердила и руководитель петербургского управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач города Наталья Башкетова.

"Если сотрудники не хотят вакцинироваться, он (работодатель - ИФ) их обязан уведомить письменно, получить письменный отказ и отправить их на дистанционную работу", - сказала руководитель в эфире.

Башкетова отметила, что гражданин не несет персональной ответственности за отказ от вакцинации.

"Вакцинация остается добровольной, то есть человек выражает свое право и согласие, хочет он прививаться или не хочет. Если он не хочет, он пишет отказ от введения вакцины, но ответственность работодателей сохраняется, поскольку они должны обеспечить вакцинированный коллектив", - сказала глава петербургского управления Роспотребнадзора.

Она объяснила, почему обязательная вакцинация коснулась людей старше 60 лет.

"На сегодняшний день мы видим, что из взрослого совокупного населения у нас болеют (коронавирусом - ИФ) преимущественно лица 60 лет и старше. Это составляет наибольшую возрастную группу и наибольший удельный вес", - отметила Башкетова. По ее словам, в этом возрасте люди имеют хронические заболевания, которые усугубляют течение коронавируса.

"Среди умерших 80% составляют лица 60 лет и старше", - сказала чиновник.

Обязательная вакцинация для пенсионеров и для людей с хроническими заболеваниями (бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы - сахарным диабетом, ожирением) была введена во вторник, 9 ноября. Такое же требование распространилось на работников промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий, студентов профессиональных образовательных учреждений и вузов, отправляющихся на практику, сотрудников аэропорта "Пулково", сотрудников авиакомпаний, работников морских портов.

Они должны привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря. Второй компонент они должны получить до 15 января.

Ранее обязательная вакцинация была объявлена для сотрудников торговли, фитнес-клубов, бассейнов, салонов красоты, бань, гостиниц, хостелов, химчисток, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, объектов развлечения, МФЦ, предприятий ЖКХ и энергетики, таксистов, курьеров, госслужащих, сотрудников подведомственных предприятий.

Первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину они должны получить до 15 ноября, второй компонент - до 15 декабря.

Обязательная вакцинация введена постановлением главного государственного санитарного врача по Петербургу от 12 октября 2021 года № 3 "О проведении в Санкт-Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

Согласно этому документу, должны быть привиты 80% сотрудников.