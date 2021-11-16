Роспотребнадзор выступил за обязательную вакцинацию жителей Приморья старше 60 лет

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Обязательную вакцинацию от коронавируса могут ввести в Приморском крае для жителей старше 60 лет из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.

О готовящихся нормативных документах, касающихся вакцинации граждан старше 60 лет, проинформировала главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская. По ее словам, в регионе в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости среди взрослых.

"Наиболее значительная динамика отмечена в группах 50-64 года - на 15,9%, и у категории 65+, которая вызывает наибольшее опасения с точки зрения протекания болезни, - рост на 31,3%", - цитирует пресс-служба Детковскую.

Как отметила главный санитарный врач Приморья, чтобы нарастить темпы вакцинации этой категории населения и сформировать коллективный иммунитет, разрабатывается нормативный документ о проведении профилактических прививок по эпидпоказаниям, регламентирующий иммунизацию жителей края старше 60 лет.

В настоящее время в Приморье, согласно постановлению Роспотребнадзора, обязательная вакцинация введена для работников сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, транспорта, общепита, ЖКХ, рыболовства и рыбопереработки, а также ряда других.

В крае за сутки выявлено еще 410 случаев COVID-19 - это очередной антирекорд по количеству новых заболевших за сутки за все время пандемии. Более 2,2 тысячи человек проходят лечение в стационарах, около 500 пациентов находятся в тяжелом состоянии.