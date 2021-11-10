В деле о сбыте метилового спирта на Урале появился еще один подозреваемый

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Индивидуальный предприниматель, имеющий магазин в поселке Белоярский в Свердловской области, проходит в качестве подозреваемого по делу о сбыте метилового спирта, которым отравились люди, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Виктор Юрченко.

"Он проходит по делу подозреваемым. Обвинение ему не предъявлено", - сказал Юрченко.

По его словам, мужчина был задержан на пять суток и впоследствии отпущен под обязательство о явке.

Адвокат также уточнил, что Белоярский районный суд отказал в аресте мужчины.

В октябре в Свердловской области от отравления метиловым спиртом скончались 24 человека, большая часть - в Екатеринбурге. Позже стало известно, предварительно, о еще 11 погибших. По данным полиции, среди жертв - мужчины и женщины в возрасте от 25-30 до 78 лет. В их крови обнаружен метанол.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). По делу проходят четверо мужчин, трое из них официально нигде не работают, все они арестованы на два месяца. По данным полиции, один из фигурантов ранее привлекался к административной ответственности за реализацию сомнительного алкоголя и незаконное предпринимательство.

Как полагает следствие, трое из арестованных причастны к сбыту 7-14 октября метилового спирта гражданам на одном из рынков Екатеринбурга.

Еще одно массовое отравление суррогатным алкоголем было зафиксировано в октябре в Оренбургской области. В результате пострадали 64 жителя восточного Оренбуржья, 35 из них умерли. Анализы показали наличие в их организме чистого метанола. Возбужден ряд уголовных дел, фигурантами которых стали 16 человек. 14 из них взяты под стражу.