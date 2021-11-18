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Мишустин сообщил о помощи Минску в преодолении санкций Запада

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия помогает Белоруссии в преодолении односторонних экономических санкций Запада, сказал премьер-министр Михаил Мишустин и назвал эти санкции нелегитимными. Он сказал это на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Ереване на "полях" Евразийского межправительственного совета.

Мишустин также попросил передать президенту Александру Лукашенко наилучшие пожелания от президента Владимира Путина.

По словам главы российского правительства, власти России считают важным вывести двусторонние отношения на еще более высокий уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые проекты по широкому спектру всей взаимной повестки. Он добавил, что это в полной мере отвечает интересам граждан обеих стран и позволит сформировать общее экономическое и социальное пространство.

В сентябре президенты двух стран согласовали 28 интеграционных программ, которые предусматривают сближение по 28 разным направлениям. В частности, это унификация законодательства об экономике, выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов, построение единых финансовых и энергетических рынков, единого транспортного пространства и другие.

Головченко 18 ноября отметил, что можно считать утвержденными все 28 программ, остается только подписать план по реализации союзной программы по рынку связи.

Михаил Мишустин Владимир Путин. Роман Головченко Александр Лукашенко Ереван Белоруссия

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