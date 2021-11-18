РФПИ ждет взаимного признания сертификатов о вакцинации в 2022 году

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Российском фонде прямых инвестиций ждут взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в 2022 году, заявил на площадке Bell.Club Live глава фонда Кирилл Дмитриев и переадресовал этот вопрос Минздраву, который этим занимается.

По его словам, РФПИ выступает за взаимное признание сертификатов и надеется, что это произойдет.

"Мы видим, что ряд политических сил пытаются воспрепятствовать этому признанию вакцинных сертификатов, но в чем мы видим плюс. Во-первых, российские туристы, все понимают, что это одни из лучших туристов в мире. Многие страны их хотят видеть. Именно поэтому 100 стран принимают людей, которые вакцинированы "Спутником", - сказал он.

Дмитриев также отметил нынешнюю мощную вспышку COVID-19 в Европе.

"Мы прогнозируем, что эта вспышка будет нарастать в ближайший месяц, и, возможно, некоторые страны Европы вообще могут закрыться для путешествий", - сказал он.

По прогнозу главы РФПИ, вопрос о признании "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения будет решен в ближайшие несколько месяцев, за которые будут пройдены оставшиеся "бюрократические этапы". Взаимное признание сертификатов о вакцинации он назвал более важным вопросом для путешествий.

Дмитриев также высказал мнение, что все зарубежные вакцины от коронавируса могут быть признаны в России, для этого их производители должны подать заявки в российским Минздрав. Пока, по его словам, это планирует сделать только AstraZeneca, партнер РФПИ.