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Песков отказался комментировать поиски силовика, пнувшего в живот женщину в Петербурге

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что в МВД выполнены внутренние процедуры по проверке инцидента, когда полицейский 23 января ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину, даже если личность виновного не удалось установить.

"Это прерогативы МВД, и мы не хотели бы здесь никак ничего комментировать", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, не смущают ли президента такие случаи, он ответил: "Это единичные инциденты, и, собственно, МВД выполнило внутренние процедуры". Песков также напомнил, что Владимир Путин недавно на коллегии МВД дал "исчерпывающую оценку" деятельности министерства.

23 января, в день несогласованной акции оппозиции Маргарита Юдина приблизилась к полицейским, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. В ответ она получила удар ногой и упала. Инцидент попал на видеозапись.

Юдину госпитализировали. К ней в палату приходил извиняться начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. Сообщалось, что провинившийся полицейский плохо видел, что происходит, поскольку у него в тот момент "запотело забрало".

После выписки Юдина передумала и решила, что все же подаст в СК заявление на ударившего. Затем ей потребовалась новая госпитализация.

21 февраля она с помощью юристов правозащитного объединения "Команда 29" направила в ГУ МВД Петербурга запрос о личности силовика, который ее ударил, и потребовала извинений и компенсации ущерба. 22 марта "Команда 29" получила ответ из полиции о том, что установить личность этого сотрудника еще не удалось и что его действия не были признаны незаконными.

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