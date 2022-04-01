Завершено расследование уголовного дела главы "Церкви последнего завета"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителей "Церкви последнего завета" (община Виссариона, созданная в Красноярском крае) Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова в организации и руководстве религиозной организацией, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Торопу и Редькину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ, п.п. "а, б" ч. 3 ст. 111 УК РФ, п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ (создание и руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью). Ведерникову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ, п.п. "а, б" ч. 3 ст. 111 УК РФ, п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщалось, по версии следствия, с 1991 года по сентябрь 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников на территории Красноярского края основали и руководили религиозной организацией, насчитывающей более 5 тыс. последователей, проповедовали учение "Единая вера". При этом обвиняемые применяли в отношении последователей манипулятивное групповое организованное психологическое насилие. В результате 16 последователям учения причинен моральный вред, шести - тяжкий вред здоровью, одному - вред здоровью средней тяжести.

Также с 2017 по 2019 год Ведерников, являясь директором частной средней школы "Истоки", на основании отчетов о затратах учреждения, содержащих заведомо ложные сведения о размере выплаченной работникам школы заработной платы, получил из бюджета Красноярского края субсидию в общей сумме более 5 млн рублей.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

Тороп, Ведерников и Редькин были задержаны 21 сентября 2020 года и позже арестованы.

В конце сентября 2020 года прокуратура Красноярского края направила в суд иск об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета".