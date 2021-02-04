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"Община Виссариона" лишилась права использовать лесной участок

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края по иску регионального Минлесхоза расторг договор безвозмездного пользования лесным участком с религиозной организацией "Церковь последнего завета" ("Община Виссариона". Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Министерство 30 октября подало иск о рассторжении контракта от 2015 года, по которому община обязалась использовать участок в соответствии с лесным законодательством для осуществления религиозной деятельности.

Минлесхоз обвинил общину в нарушении условий договора: на участке появились не предназначенный для религиозной деятельности жилые и нежилые постройки, лес замусорили отходами и так далее.

"Церковь последнего завета" отказалась подписывать соглашение о расторжении договора аренды добровольно, поэтому чиновники обратились в суд.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в Минюсте. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона" и живут в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

Иск об участке был подан после задержания лидеров общины 21 сентября 2020 года. Тороп, Владимир Ведерников и Вадим Редькин с тех пор находятся под стражей. Им вменяют создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Ведерников недавно пожаловался на пытки, во ФСИН это не подтверждают.

В конце сентября прокуратура Красноярского края направила в суд иск об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", так как ее деятельность "угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан".

Сергей Тороп Красноярский край Община Виссариона Владимир Ведерников Вадим Редькин Минлесхоз Красноярский арбитраж

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