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Сочетание назального и обычного "Спутников V" может дать стерильный иммунитет к COVID

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - "Спутник V" в виде спрея для носа при использовании в дополнение к обычной прививке гипотетически может создать стерильный иммунитет к коронавирусу COVID-19, когда вакцинированный не сможет стать переносчиком заболевания, заявил глава центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Человек, который будет вакцинирован дополнительно интраназальным вариантом "Спутника V", с большой степенью вероятности будет обладателем стерильного иммунитета, что подразумевает отсутствие возможности передачи с помощью такого человека возбудителя окружающим", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

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Он подчеркнул, что проверка этой гипотезы пройдет в ходе клинических испытаний, "которые фактически в ближайшее время начнутся".

Ученый рассказал, что интраназальная форма вакцины "Спутник V" создаст, по замыслу разработчиков, ещё один защитный барьер организма от вирусов.

"Когда мы используем "Спутник V" в его классическом варианте, то это обычный укол, который в результате вакцинации создаёт нужный уровень защитных антител у нас в крови. А когда мы будем использовать дополнительно ещё назальную форму вакцины, мы будем создавать ещё один барьер, который встанет на пути проникновения возбудителя COVID-19 в наш организм на уровне входных ворот", - сказал глава центра им. Гамалеи.

Накануне на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым президент РФ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался "Спутником Лайт", а также выразил готовность принять участие в апробации назальной вакцины от коронавируса.

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В свою очередь Логунов сообщил, что центр им.Гамалеи планирует в ближайшее время ввести в использование назальную форму вакцины против коронавируса "Спутник V", "осталось провести через клинические исследования".

12 октября Минздрав РФ одобрил проведение II фазы испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным. 12 июня Гинцбург говорил, что интраназальная форма вакцины "Спутник V" может быть использования для профилактики COVID-19 у маленьких детей.

Также за разрешением в Минздрав на проведение клинических исследований обратилась компания "Генериум", которая приобрела у центра им. Гамалеи лицензию на разработку назальной формы вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 22 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V

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