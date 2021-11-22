В Ленобласти арестовали одного из фигурантов дела о трупе в багажнике

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Всеволожский городской суд Ленинградской области заключил под стражу одного из обвиняемых в убийстве мужчины, тело которого обнаружили на трассе "Сортавала", сообщает в понедельник пресс-служба судов региона.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, а именно по 20 января 2022 года, в отношении жителя Мурино Ленинградской области Комарова Е. (Егора - ИФ)", - говорится в сообщении. Мужчина обвиняется в преступлении по п."ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

О мере пресечения в отношении возможных соучастников Комарова пока не сообщалось.

Ранее в Ленобласти по делу об убийстве были задержаны три человека. По версии правоохранительных органов, вечером 19 ноября у гаражей на Лабораторной улице в Петербурге двое из них в нетрезвом состоянии вступили в конфликт с 50-летним мужчиной и смертельно ранили его ножом. От тела соучастники решили избавиться - закопать в лесу. Труп они погрузили в багажник автомобиля Mitsubishi Galant, а за руль сел их знакомый.

Ранним утром 20 ноября на трассе А-121 "Петербург - Сортавала" во Всеволожском районе Ленобласти водитель Mitsubishi из-за скользкой дороги не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате труп выбросило из багажника на проезжую часть, а вероятные преступники сбежали, бросив у разбившейся машины лопаты и мешки с биоматериалами. Вскоре их удалось задержать.

Как сообщали в управлении СКР по Ленобласти, двум задержанным предъявлено обвинение в убийстве, третьему - в укрывательстве преступления.

Кроме того, один из обвиняемых признался в еще одном убийстве, совершенном в 2020 году в лесопарке "Сосновка" Петербурга.