Второго фигуранта дела о трупе в багажнике арестовали в Ленинградской области

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Всеволожский городской суд Ленинградской области заключил под стражу второго обвиняемого в убийстве мужчины, тело которого обнаружили на трассе "Сортавала", сообщает в понедельник пресс-служба судов региона.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, а именно по 20 января 2022 года, в отношении жителя Санкт-Петербурга Щепановского Я. (Яна - ИФ)", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется по п."ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Ленинградской области, третий фигурант дела (имя не уточняется), которому инкриминировано укрывательство преступления, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в понедельник Всеволожский городской суд заключил под стражу жителя Мурино Егора Комарова, обвиняемого в убийстве.

По версии правоохранительных органов, вечером 19 ноября у гаражей на Лабораторной улице в Петербурге Комаров и Щепановский в нетрезвом состоянии вступили в конфликт с 50-летним мужчиной, которого смертельно ранили ножом. От тела соучастники решили избавиться - закопать в лесу. Труп они погрузили в багажник автомобиля Mitsubishi Galant, а за руль сел их знакомый.

Ранним утром 20 ноября на трассе А-121 "Петербург - Сортавала" во Всеволожском районе Ленинградской области водитель Mitsubishi из-за скользкой дороги не справился с управлением и влетел в отбойник. В результате труп выбросило из багажника на проезжую часть, а вероятные преступники сбежали, бросив у разбившейся машины лопаты и мешки. Однако вскоре их удалось задержать.

Как сообщали в управлении СКР по Ленинградской области, двоим задержанным предъявлено обвинение в убийстве, третьему - в укрывательстве преступления.

Кроме того, один из обвиняемых признался в убийстве, совершенном в лесопарке "Сосновка" Петербурга, в 2020 году.