Что произошло за день: вторник, 23 ноября

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минфин пообещал выполнение обязательств "Роснано" с госгарантиями. Во вторник министерство впервые прокомментировало приостановку торгов облигациями госкомпании. О судьбе долгов "Роснано", не покрытых госгарантией, речи в заявлении не было.

- Рынок акций РФ отыграл большую часть потерь начала недели. Этому способствовало ослабление геополитических рисков, а также подорожание нефти и новости об умеренных объемах продаж Штатами нефти из госрезервов. Индекс МосБиржи составил 3960,33 пункта (+2,3%), индекс РТС - 1662,38 пункта (+2,1%).

- Джо Байден объявил о решении задействовать 50 млн баррелей нефти из резерва. Таким образом власти хотят снизить цены на топливо для американцев. В Белом доме подчеркнули, что решение принято параллельно с Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией. Индия планирует продать 5 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

- Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "на подходе у нас еще целый ряд государств".

- Минздрав предложил блокировать без суда сайты по продаже поддельных медицинских документов. Полномочиями для оформления таких запросов, согласно законопроекту, должен быть наделен Росздравнадзор. За распространение предложений о продаже поддельных медицинских документов Минздрав предлагает ввести штрафы.

- "Лукойл" обнаружил нефть на Блоке 12 в Мексике. Начальные геологические запасы месторождения составляют до 250 миллионов баррелей нефти.

- В Москве простились с актером Валерием Гаркалиным.

- В РФ выявили 33 996 новых случаев COVID-19 за сутки. Это минимальное значение с 19 октября. Умерли 1 243 пациента. В Минздраве заявили, что число активных случаев болезни за неделю снизилось на 14%, однако под наблюдением остаются еще более 1 млн человек. Прививку за неделю получили более 3 млн человек.

- В Казани задержали подростка, планировавшего напасть с винтовкой на образовательное учреждение. По данным ФСБ, задержанный сообщил, что к совершению массового убийства его склонял в телеграме житель Украины.

- Слушания по делу о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан иноагентом) перенесли на 29 ноября.