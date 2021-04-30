Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова

Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова
Свидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда. Август 2020 года.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы признал Тевана Бадасяна виновным в даче заведомо ложных показаний на суде о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе суда.

Ему назначили наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

В РоссииЕще один свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском местеЕще один свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском местеЧитать подробнее

Как сообщалось, в ходе судебного процесса о ДТП в центре Москвы Бадасян утверждал, что в автомобиль Ефремова около бара "Улисс" сел другой человек - высокий мужчина в бейсболке.

При оглашении приговора Ефремову судья Елена Абрамова отметила, что суд считает показания Бадасяна недостоверными, поскольку в них есть существенные противоречия.

Всего за дачу ложных показаний по делу Ефремова судят трех свидетелей.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 лет. Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который врезался автомобиль Ефремова. В момент аварии артист находился в состоянии опьянения.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

9
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человекаВозле суда Ефремова встретили многочисленные журналисты, а также группа поддержки, состоящая преимущественно из женщин среднего и пожилого возрастаАртист приехал в суд на оглашение приговора по делу о смертельном ДТП без вещейМузыкант Гарик Сукачев приехал поддержать Ефремова на оглашение приговораВ суд также прибыл актер Иван ОхлобыстинГособвинение просило назначить актеру наказание в виде 11 лет колонии общего режима, а защита - вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободыУ здания суда собралось несколько сотен человекНа оглашение приговора прибыл актер Никита ДжигурдаПросить об условно-досрочном освобождении Ефремов сможет только после того, как отбудет половину срока
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП с гибелью человека
Хроника 08 июня 2020 года – 30 апреля 2021 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Теван Бадасян Михаил Ефремов

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд 28 мая огласит приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову

Портфель пенсионных средств НПФ в 2020 году вырос на 4,6%

Портфель пенсионных средств НПФ в 2020 году вырос на 4,6%

Годовая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО выросла почти в семь раз

Адвокат Павлов связал свое задержание с делом журналиста Сафронова

Адвокат Павлов связал свое задержание с делом журналиста Сафронова

Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес "Штабы Навального" в перечень террористов и экстремистов

Песков заявил, что смерть ученого Кудрявцева не бросает тень на силовиков

Песков заявил, что смерть ученого Кудрявцева не бросает тень на силовиков

Власти РФ не принимали решений о сокращении январских праздников

Всех организованных туристов из Турции и Танзании вернули в РФ

РКН сообщил о готовности Twitter ускорить удаление запрещенного контента

В России выявили еще 8 731 случай заражения коронавирусом

В России выявили еще 8 731 случай заражения коронавирусом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');