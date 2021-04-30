Осужден первый из трех свидетелей, давших показания в пользу Ефремова

Свидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда. Август 2020 года. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы признал Тевана Бадасяна виновным в даче заведомо ложных показаний на суде о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе суда.

Ему назначили наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

Как сообщалось, в ходе судебного процесса о ДТП в центре Москвы Бадасян утверждал, что в автомобиль Ефремова около бара "Улисс" сел другой человек - высокий мужчина в бейсболке.

При оглашении приговора Ефремову судья Елена Абрамова отметила, что суд считает показания Бадасяна недостоверными, поскольку в них есть существенные противоречия.

Всего за дачу ложных показаний по делу Ефремова судят трех свидетелей.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 лет. Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека.

ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который врезался автомобиль Ефремова. В момент аварии артист находился в состоянии опьянения.