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В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Главный государственный санитарный врач по Нижегородской области Наталия Кучеренко постановила ввести в регионе обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан 60 лет и старше, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора во вторник.

Постановление принято из-за сохраняющейся в регионе "напряженности эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции".

По данным Кучеренко, в ноябре заболеваемость COVID-19 среди жителей региона старше 60 лет возросла на 31%.

"Именно в этой возрастной группе чаще всего развиваются тяжелые и осложненные формы коронавирусной инфекции. Поэтому было принято решение включить их в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации", - приводятся в сообщении слова Кучеренко.

Согласно ее постановлению, медицинским организациям необходимо обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции лицам 60 лет и старше первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной для ревакцинации до 17 декабря 2021 года, вторым компонентов - до 7 января 2022 года. Также при необходимости нужно обеспечить возможность вакцинироваться на дому.

Роспотребнадзор отмечает, что требование об обязательной вакцинации не распространяется на лиц, имеющих противопоказание к профилактической прививке.

"Нижегородцам, кто имеет противопоказания к вакцинации, стоит обратить особое внимание на соблюдение мер профилактики: масочного режима, социальной дистанции, соблюдать гигиену рук, а также, по возможности, перейти на удаленный режим работы для минимизации контактов и сохранения здоровья", - говорится в сообщении.

В Приволжском федеральном округе в настоящее время обязательная вакцинация лиц в возрасте старше 60 лет введена в Татарстане, Башкирии и Кировской области. В Оренбуржье и Марий Эл непривитые пенсионеры отправлены на самоизоляцию.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Нижегородская область Коронавирус

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