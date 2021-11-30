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Корвет и две подводные лодки завершили переход с Балтийского флота на Тихоокеанский

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корвета "Гремящий" и подводных лодок проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" впервые прибыл в главную базу ТОФ - Владивосток, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"Отряд завершил межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский, который начался еще в августе этого года. Корвет и обе подлодки способны нести крылатые ракеты комплекса "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ" соответственно", - говорится в сообщении.

Для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" являются первыми дизель-электрическими подводными лодками, способными нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр". За время межфлотского перехода моряки преодолели Атлантический и Индийский океан, а также Балтийское, Северное, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское и Японское море.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на торжественном митинге на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил поздравил моряков отряда с прибытием в гавань. Кроме командования флота моряков встречали родные и близкие, а также представители заводов-изготовителей, администрации Приморского края и Владивостока.

В состав Тихоокеанского флота подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" была принята в ноябре 2019 года, "Волхов" - в октябре 2020 года, а на корвете "Гремящий" Андреевский флаг был поднят в декабре 2020 года. Во Владивостоке корвет "Гремящий" и подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" пополнят запасы и пройдут техническое обслуживание после завершения межфлотского перехода.

ТОФ

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