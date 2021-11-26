Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд утвердил штрафы Google на 6 млн руб. за неудаленный контент

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал законным назначение штрафов Google на общую сумму 6 млн рублей, назначенных компании в августе из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ с начала года, составляет уже около 200 млн рублей.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Компании признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Соцсети также привлекали к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

Google

Новости по теме

Новости

У 79 из 200 заболевших детей в Калмыкии выявлен вирус гонконгского гриппа

Глава ответственного за QR-коды думского комитета заявил, что поддерживает законопроект

Пандемия коронавируса

РФПИ заявил, что "Спутник V" можно быстро адаптировать под новый вариант COVID

На шахте "Листвяжной" живым обнаружен медик-горноспасатель

Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск

Расследовать гибель людей на шахте в Кузбассе будет центральный аппарат СКР

В России за сутки выявили 34 690 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 34 690 новых случаев COVID-19

В шахте "Листвяжная" найден выживший

В шахте "Листвяжная" найден выживший

Двух боевиков ликвидировали в ходе перестрелки в Карачаево-Черкесии

"Роскосмос" передал правоохранительным органам данные о появлении отверстия в "Союзе"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });