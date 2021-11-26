Суд утвердил штрафы Google на 6 млн руб. за неудаленный контент

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал законным назначение штрафов Google на общую сумму 6 млн рублей, назначенных компании в августе из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ с начала года, составляет уже около 200 млн рублей.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Компании признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Соцсети также привлекали к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.