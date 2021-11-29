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Ученые РФ не исключили модификации COVID-вакцин под "омикрон"-штамм в будущем

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Модифицировать существующие вакцины от COVID-19 придется, если их эффективность к новому варианту "омикрон" опустится ниже 50-60%, заявил "Интерфаксу" вице-президент Российской академии наук Владимир Стародубов, который курирует в РАН медицину.

"Надо понимать, что существует гуморальный (наличие антител в крови - ИФ) и клеточный (задействованы т-клетки памяти - ИФ) иммунитет. Новый штамм пока малоизвестен, его расшифровывают, будут определять, действуют ли на него старые вакцины или нет. Конечно, каким-то образом они все равно действуют, но вопрос в том, насколько они эффективны в борьбе с новым штаммом. Если, условно говоря, эффективность будет меньше 50-60%, тогда надо будет делать новую вакцину", - сказал Стародубов.

По его словам, существующие вакцины не только способствуют выработке антител и их циркуляции в крови, но и затрагивают клеточный иммунитет. "Вакцины, конечно, способствуют выработке антител, но надо иметь в виду, что антитела все равно в клетку поступают и действуют на клеточную память", - сказал ученый.

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В свою очередь заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов считает, что эффективность вакцин к новой разновидности COVID-19 сохранится на достаточно высоком уровне. "Надо сказать, что те (люди), которые сейчас не хотят вакцинироваться, они, вообще говоря, ведут себя неправильно, потому что процентов 80 защиты все равно останется у этих вакцин даже по отношению к новому штамму", - сказал Нетёсов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Также, по его словам, необходимо продолжать соблюдать все меры предосторожности, в частности, носить маски в общественных местах.

По мнению ученого, "нужно недели две-три или даже месяц, чтобы понять, насколько серьезные этот штамм дает осложнения у людей, которые находятся в группе риска - больных диабетом и другими хроническими заболеваниями".

Тем не менее, Нетёсов считает, что существующие от COVID-19 вакцины под новый штамм, скорее всего, придется модифицировать, так как он, судя по его мутациям, распространяется намного быстрее своих предшественников. Для этого необходимо будет сократить сроки исследований модифицированных препаратов, добавил он.

Ранее глава центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что большое количество мутаций в обнаруженном на юге Африки новом варианте коронавируса COVID-19 B.1.1.529 (штамм "омикрон") еще не означает, что вирус стал более опасен для человека, прямой взаимосвязи между двумя этими факторам нет. По его словам, в центре им. Гамалеи проверят эффективность "Спутника V" к новому варианту COVID-19, как только получат образец. Кроме того, при необходимости, вакцину можно будет довольно быстро модифицировать.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле, а затем и в ряде стран Европы. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, это представляет собой серьезную проблему.

"Спутник V" центра им. Гамалеи Минздрава России является основным препаратом, используемым при массовой вакцинации населения в РФ, которая началась 18 января.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
РАН Коронавирус

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