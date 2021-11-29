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Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Народного артиста РФ Александра Градского, скончавшегося в воскресенье, похоронят на Ваганьковском кладбище, сообщили в театре "Градский холл".

"Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10.00 до 12.00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13.30", - говорится в сообщении театра.

Градский родился 3 ноября 1949 года. Он является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. С 2012 по 2015 год, и в 2017 году Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" "Первого канала". Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет.

Александр Градский

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