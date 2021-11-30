Около 100 афганцев с паспортами РФ планируется эвакуировать из Кабула 1 декабря

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия 1 декабря планирует вывезти из Афганистана около 100 афганцев с российскими паспортами, большинство из них - афганские студенты российских вузов, сообщил во вторник "Интерфаксу" президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал.

Он отметил, что второй этап эвакуации граждан из Афганистана планируется совершить тремя самолетами.

По его словам, часть граждан, которые планировали приехать в РФ, приняли решение остаться в Афганистане из-за своих семей и частичной стабилизации обстановки.

Представитель диаспоры сообщил, что у всех граждан, которые планировали уехать в РФ, готовы все необходимые документы для въезда в страну.

Ранее Джалал сообщил "Интерфаксу", что Россия планирует вывозить из Афганистана афганцев с российскими паспортами и афганских студентов российских вузов в три этапа; всего 1 тыс. человек хотят прилететь в РФ.

Первый этап эвакуации прошел 18 ноября - были вывезены более 380 человек.