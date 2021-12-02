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Заполняемость стадионов в Санкт-Петербурге увеличили до 50%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Власти Петербурга согласовали 50-процентную заполняемость стадионов на декабрь, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

"Город согласовал 50% заполняемость трибун на спортивных мероприятиях в декабре", - говорится в сообщении.

Вице-губернатор напомнил, что в декабре в Петербурге пройдут матчи чемпионата КХЛ и чемпионата Высшей лиги по хоккею.

"(Соревнования - ИФ) смогут посмотреть вживую ещё больше людей! Это также относится к матчам "Зенита" на "Газпром Арене", матчам волейбольного и баскетбольного клубов "Зенит" на Сибур-арене, Чемпионату России по фигурному катанию, турниру по единоборствам "АСА 113", "Финалу четырех" Кубка России по волейболу среди мужских команд. Все эти мероприятия пройдут в декабре с 50% заполняемостью площадок", - говорится в сообщении.

Пиотровский отметил, что сохраняются все действующие ограничения - на спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

Ранее в Петербурге была разрешена только 30-процентная заполняемость стадионов. Согласует допустимое число зрителей Роспотребнадзор.

Хроника 09 января 2020 года – 02 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Санкт-Петербург коронавирус

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