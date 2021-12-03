Работник "Водоканала" погиб на площадке по сбору снега в Петербурге

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Несчастный случай произошел в пятницу во время уборки снега в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба главка МЧС по городу.

По данным ведомства, около 14:40 на площадке по сбору снега на Краснопутиловской улице погиб работник ГУП "Водоканал". Сейчас спасатели извлекают его тело.

Подробности происшествия уточняются.

По информации СМИ, мужчину зажала снегоуборочная машина. Инцидент случился у бизнес-центра "Цитадель".