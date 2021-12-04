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Против Google и Telegram заведены новые производства о взыскании 11,5 млн руб.

Против Google и Telegram заведены новые производства о взыскании 11,5 млн руб.
Фото: Mohssen Assanimoghaddam/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российские судебные приставы завели против Google и Telegram новые исполнительные производства о принудительном взыскании штрафов - на общую сумму 11,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), 2 декабря на основании решения судебного участка Таганского района Москвы возбуждено четыре дела. Три - против Google, на сумму 8,5 млн рублей и одно - против Telegram, в размере 3 млн рублей.

На протяжении текущего года Роскомнадзор (РКН) составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе, к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях по ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению). Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (Meta Platforms), Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за это правонарушение.

Сумма назначенных судами в отношении компаний штрафов уже составляет около 200 млн рублей. На основании вступивших в силу и переданных в ФССП постановлений заведены исполнительные производства о взыскании штрафов на общую сумму: против Twitter - 34,7 млн рублей, Facebook - 17 млн рублей, Telegram - 15 млн рублей и Google - 8,5 млн рублей.

По данным РКН, TikTok оплатил штрафы полностью, Facebook оплатил восемь штрафов на общую сумму 26 млн рублей, а Google - три штрафа на сумму 6 млн руб.

ФССП Google Telegram

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