Верховный суд РФ вновь признал законным приговор националистам Тихонову и Хасис

Акция памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова в Москве Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) повторно признал законным приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, передал корреспондент "Интерфакса".

Это следует из определения коллегии ВС, оглашенного в четверг.

Вместе с тем Верховный суд, как о том попросила прокуратура, изменил приговор Тихонову и Хасис, исключив из него по истечении сроков давности назначенное им наказание за незаконный оборот оружия, а Тихонову также - за использование поддельного документа.

Таким образом, суд оставил в силе наказание, назначенное Тихонову непосредственно за убийство Маркелова и Бабуровой - пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Наказание Хасис за убийство Маркелова уменьшили на год, с 18 до 17 лет колонии.

"Кассационные жалобы на приговор оставить без удовлетворения", - заключил Верховный суд.

После решения ВС приговор вступил в законную силу.

ВС РФ заново пересматривал жалобы на приговор Тихонову и Хасис в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), установившего в 2021 году, что в российском суде было нарушено право фигурантов на справедливое судебное разбирательство. Как указал Европейский суд, присяжные, которые рассматривали дело, не были беспристрастны.

Мосгосруд 6 мая 2011 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Тихонова к пожизненному заключению в колонии особого режима, Хасис получила 18 лет колонии общего режима. Верховный суд 14 сентября 2011 года оставил приговор без изменений.

Верховный суд в рамках новой проверки законности приговора допросил пять присяжных, участвовавших в процессе: все из них пояснили, что давление на них не оказывалось.

Кроме того, суд опросил журналиста Евгения Левковича, в интервью которому в 2011 году одна из присяжных - Анна Добрачева - рассказала о давлении. Сама Добрачева в суд вызывалась, но не явилась.

Тихонов, Хасис и их защита просили Верховный суд отменить приговор и направить дело на пересмотр в первую инстанцию.

В случае, если суд решит не отправлять дело на пересмотр, подсудимые попросили изменить приговор - в частности, Тихонов предложил заменить ему пожизненное лишение свободы на иное, предусмотренное законом.

Потерпевшие попросили суд отклонить кассационные жалобы и оставить приговор без изменений.

Дело Тихонова и Хасис

Суд первой инстанции установил, что Тихонов и его сожительница Хасис совершили преступление "в связи с активным участием Маркелова в антифашистском движении" и тем, что его профессиональная деятельность была связана с защитой лиц с антифашистскими взглядами. Бабурова была убита "в целях сокрытия преступления как очевидец" убийства Маркелова.

Свою вину Тихонов и Хасис на процессе не признали, однако впоследствии подтвердили свою причастность к убийству.

Тихонов позднее также был осужден на 18 лет колонии, а по совокупности с первым приговором на пожизненное заключение, за создание банды и экстремистской организации - "Боевой организации русских националистов" (БОРН), а также за ряд убийств по мотивам идеологической и национальной ненависти.

По второму делу Тихонов признал вину в полном объеме - оно рассматривалось в особом порядке.

Расследованием "дела БОРН" руководил нынешний генеральный прокурор, на тот момент следователь Игорь Краснов.