Самолету Ил-112В потребуются серьезные доработки после крушения летного образца

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Создание военно-транспортных самолетов Ил-112В будет продолжено, но проекту необходимы серьезные доработки после катастрофы единственного летного образца 17 августа 2021 года, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Ожидаем, что Минпромторг предпримет максимум усилий для завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы. После этого будут приняты необходимые решения о доработке Ил-112В - его силовой установки или, возможно, внесении изменений в конструкцию самолета", - сказал Ельчанинов.

Он отметил, что два образца уже изготавливаются в рамках контракта, на них внедрят максимум возможных доработок.

"Первый полет доработанного образца мы ожидаем в 2022 году, далее все будет зависеть от испытаний. Для меня все же очевидно, что по этому самолету предстоит огромный объем работ, в том числе, возможно, перепроектирование узлов и агрегатов планера, его двигателя", - сказал Ельчанинов.

По его словам, Минобороны приняло решение, что ряд задач, который потенциально должен выполнять легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, пока возьмет на себя вертолет Ми-26.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что из-за катастрофы серийные поставки Ил-112В и Ил-114 начнутся позже запланированного 2023 года.

Ожидалось, что в 2021 году Минобороны РФ получит первые два Ил-112В для последующих госиспытаний, а с 2023 года начнутся уже серийные поставки. Серийные поставки Ил-114 также были запланированы на 2023 год.

Крушение Ил-112В в Подмосковье

17 августа в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился единственный летный образец нового транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полета перед форумом "Армия-2021". Погибли все три члена экипажа.

Крушению Ил-112В предшествовало возгорание правого двигателя. Аналогичные двигатели (турбовинтовые ТВ7-117СТ разработки "ОДК-Климов" госкорпорации "Ростех") установлены на пассажирском Ил-114-300, который пока также проходит испытания. По данным ОАК, испытательные полеты Ил-114 приостановлены до выяснения причин крушения Ил-112В.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.