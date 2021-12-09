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Титов увидел в аресте Мейера желание следствия надавить на других фигурантов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что уголовное преследование совладельца сети "Рив Гош" Августа Мейера, который был арестован 9 декабря, связано с желанием следствия оказать давление на фигурантов дела интернет-ритейлера "Юлмарт".

"На наш взгляд, возбуждение второго дела по "Юлмарту" и попытки заключить Августа Мейера под стражу продиктованы одним - желанием следствия искусственно ускорить ход процесса, сильнее надавить на фигурантов, потому что суть обвинения остается откровенно слабой", - сказал Титов журналистам и добавил, что дело Мейера объединено в единое производство с делом другого совладельца "Юлмарта" Дмитрия Костыгина. Костыгин был впервые задержан еще осенью 2017 года.

"Обращение от Августа Мейера к нам официально еще не поступало, однако фигурантом возбужденного в отношении него дела является другой наш давний "подзащитный", еще один совладелец "Юлмарта" Дмитрий Костыгин. Поэтому фактуру дела Мейера мы неплохо представляем. Тем более, что сейчас оно объединено с делом Костыгина, которое расследуется уже более четырех лет, но прокуратура раз за разом отказывает следствию в утверждении обвинительного заключения". - сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, вменяемые Мейеру обвинения носят абсолютно предпринимательский характер и не являются основанием для заключения его под стражу.

"Его обвиняют якобы в мошенничестве, однако речь идет об абсолютно типовой сделке факторинга, в которой "Юлмарт" ни на одном из этапов ничего злонамеренно не искажал. Сложные взаимоотношения совладельцев, а их было не двое, а больше, подвели компанию к банкротству, и на этом этапе исполнять договорные отношения в рамках факторинга стало сложно. Но это совершенно не означает, что долг не может быть выплачен в рамках конкурсных процедур, которые до сих пор продолжаются. Поэтому для выбора предварительного заключения как меры пресечения в данном случае не было никаких оснований", - сказал Титов.

9 декабря Московский суд Петербурга арестовал до 7 февраля Августа Мейера и на такой же срок поместил под домашний арест его жену Инну. Обоих задержали днем ранее. Им вменили два эпизода мошенничества (ч.4 ст.159 УК).

В суде защита выступала против ареста и домашнего ареста, указывая, что "пять лет ведется следствие", "уже все изъято, все допрошены" и речь идет о бизнес-конфликте, цитировала объединенная пресс-служба городских судов. Прокурор на это заявил, что дело по второму эпизоду мошенничества было возбуждено только в сентябре 2021 года. Следователь, обосновывая просьбу об аресте Мейера, указал, что тот начал активные попытки отчуждения имущества.

Мейеры не признают вину.

Инна Мейер проходит по делу обвиняемой. Суд до 7 февраля запретил ей покидать квартиру, за исключением прогулок, пользоваться интернетом и средствами связи, общаться с кем бы то ни было, кроме родственников, адвоката и следователя.

Следствие сообщило суду, что у Мейер есть гражданство двух иностранных государств, она не раз надолго покидала Россию. Следствие опасается, что она может скрыться, может повлиять на свидетелей и предпринять меры к уничтожению доказательств. Мейер и ее защита просили избрать для нее запрет определенных действий или отпустить под залог.

9 декабря пресс-служба судов сообщила, что задержана также гендиректор ООО "Биг Бокс" Елена Стрельцова. Для нее следствие также попросило домашний арест.

По данным СМИ, Мейерам вменяют хищение у Сбербанка кредитов, полученных на развитие интернет-ритейлера "Юлмарт" незадолго до краха компании. Костыгина в 2017 году обвинили по делу о хищении кредита в 1 млрд рублей в части предоставления Сбербанку неполных данных о финансовом положении заемщика. Затем ему переквалифицировали обвинение со статьи о мошенничестве на причинение ущерба без признаков хищения, однако прокуратура добилась отмены переквалификации.

Сбербанк Юлмарт Московский суд Петербург Август Мейер Инна Мейер Елена Стрельцова Борис Титов Дмитрий Костыгин

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