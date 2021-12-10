Обвиняемый в стрельбе в гимназии Казани полностью признал вину

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Устроившему стрельбу в казанской гимназии весной этого года Ильназу Галявиеву предъявлено окончательное обвинение в убийстве двух и более лиц, изготовлении взрывчатых веществ и взрывного устройства, он признал вину, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"На основании собранных по уголовному делу доказательств ему (Галявиеву - ИФ) предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества)", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

Она отметила, что в соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

"Вину Галявиев признал в полном объеме, в содеянном раскаялся", - сказала Петренко.

По информации СК, Галявиев, вооружившись многозарядным охотничьим ружьем, а также изготовленным им ранее взрывным устройством, 11 мая 2021 года совершил нападение на учителей и учащихся гимназии.

"В результате произведенных им выстрелов и подрыва взрывного устройства погибло девять человек, из них семь детей. Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние", - отметила представитель СК.

По ее словам, согласно материалам уголовного дела "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул" из интернета, "скопировав их поведение при нападении".

"В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката", - сказала Петренко.