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Собчак приехала в Сочи на допрос по делу о ДТП со смертельным исходом

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Телеведущая Ксения Собчак прилетела в среду в Сочи для участия в следственных мероприятиях по делу о смертельном ДТП 9 октября, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, ей также устроят очную ставку с водителем, который ее тогда вез в аэропорт.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями по этому поводу.

В своем телеграм-канале телеведущая написала, что уже вернулась из Сочи и что очной ставки с водителем не было. На допросе, по ее словам, ее спрашивали в точности о том же, что и недавно в Москве, хотя она была пассажиром.

9 октября Maybach, в котором Собчак ехала в аэропорт, столкнулся с легковой машиной и микроавтобусом, погибла женщина, еще два человека получили травмы. Водитель Maybach не отрицал, что перед ДТП выехал на встречную полосу. Он находится под домашним арестом.

Собчак после столкновения доехала до аэропорта на другой машине и улетела в Москву. В столице ее уже допросили по этому делу.

МВД Ксения Собчак Сочи Москва

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