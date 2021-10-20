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Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных следствия о ДТП в Сочи

Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных следствия о ДТП в Сочи
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Телеведущая Ксения Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных следствия о расследовании уголовного дела о ДТП, произошедшем на трассе в Сочи. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"В ходе допроса следователь в соответствии со статьей 310 УК РФ официально предупредил свидетеля о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения. Однако Ксения Собчак от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов", - рассказали журналистам в пресс-центре.

Как сообщили в министерстве, Собчак подтвердила, что пострадала в аварии на сочинской трассе и обращалась в медицинское учреждение.

"Следователь пытался выяснять характер и тяжесть причиненных в результате ДТП телесных повреждений. Свидетель заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре после ДТП и пояснила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться", - отметили в пресс-центре.

В МВД сообщили, что Собчак предупреждена о принятии в отношении нее мер процессуального принуждения в случае уклонения от явки к следователю.

Следователи продолжат допросы всех свидетелей в рамках расследования, после чего с ними будут проведены дальнейшие следственные действия, сказали в полиции.

Ранее сообщалось, что 9 октября в Сочи произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В результате аварии погибла женщина, еще два человека находятся на лечении в больнице. В одной из машин находилась Собчак.

Ксения Собчак

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