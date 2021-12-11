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Володин связал решение по QR-кодам с ответом кабмина на вопросы общества

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Дальнейшая судьба законопроектов о QR-кодах будет зависеть от того, какие ответы дадут члены правительства на вопросы общества, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем телеграм-канале он анонсировал запланированные на 13 декабря заседания фракций в Госдуме, в которых будут участвовать представители правительства.

Вместе с тем Володин считает правильным "обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства".

"Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок - любое навязанное решение можно обойти", - написал спикер Госдумы.

В Госдуме на рассмотрении находятся два правительственных законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и передвижения на авиа и железнодорожном транспорте.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Госдума Вячеслав Володин

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